In der Nacht zum Freitag, 21. Januar, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in einen Tabakladen in der Hauptstraße in Kandel. Durch die leerstehende ehemalige Bäckerei gelangten die Täter zielgerichtet in den Verkaufsraum des Tabakladens, berichtete die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden diverse Tabakwaren im Gesamtwert von schätzungsweise 10.000 Euro sowie mehrere Pakete des GLS- Shops. Zudem entstand Sachschaden an der aufgebrochenen Eingangstür. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise an die Polizei, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.