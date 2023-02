Auf der Strecke Germersheim-Wörth konnten jetzt über den Zweckverband Schienen-Personen-Nahverkehr zusätzliche Halte der Rhein-Neckar-SBahn in Germersheim-Mitte eingerichtet werden. Der Vorteil sei, dass auch bei diesen Fahrten kein Umsteigen am Germersheimer Bahnhof notwendig ist, schreibt die Stadt Germersheim in einer Pressemitteilung.

Bisher konnte man oft nur mit der S33 (am Gleis 3) und ab Germersheim Bahnhof weiter mit der S4 umsteigefrei vom Stadtbahnhof in Germersheim nach Ludwigshafen, beziehungsweise Mannheim fahren.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende werktägliche Zusatzhalte: Gleis 1 in Richtung Süden (Wörth/Karlsruhe Hbf): S3 („Daimler-Bahn“) um 4.39 Uhr, S3 um 6.48 Uhr, S3 („BASF-Bahn“) um 17.37 Uhr, S3 („Studentenzug“ zur Uni Mannheim) um 18.14 Uhr. Gleis 2 in Richtung Norden (Speyer/Ludwigshafen Hbf): S44 („BASF-Bahn“) um 6.42 Uhr, S1 (Studentenzug“) um 6.57 Uhr, S3 um 17.46 Uhr.

Unter der Woche halten bis zur Einführung der Rhein-Neckar-S-Bahnlinie S3 ab Dezember 2023 weiterhin die S52-Eilzüge am Gleis 1 und 2. Am Wochenende und an Feiertagen hält die S3 zusätzlich: Gleis 1 in Richtung Süden (Wörth/Karlsruhe Hbf): S3 um 9.17 Uhr, S3 um 17.17 Uhr, S3 um 19.17 Uhr. Gleis 2 in Richtung Norden (Speyer/Ludwigshafen Hbf): S3 um 9.45 Uhr, S3 um 17.45 Uhr, S3 um 19.45 Uhr.