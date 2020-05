Seit Samstag ist die Ärztliche Bereitschaftspraxis in Kandel wieder geöffnet. Darüber informierte der Landtagsabgeordnete Alexander Schweitzer (SPD) unter Verweis auf ein entsprechendes Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung vom Montag, das der Redaktion vorliegt. Darin heißt es, dass es gelungen sei, trotz der Schwierigkeiten in der aktuellen pandemischen Situation zusätzliches medizinisches Personal zu finden, um die Versorgung am Standort Kandel sicherstellen zu können.

Die Bereitschaftsdienstzentrale war am Osterwochenende Mitte April geschlossen worden, ohne dass zuvor die Öffentlichkeit offiziell informiert wurde. Die Schließung sei nur vorübergehend, Personalmangel infolge der Corona-Pandemie sei der Grund dafür, hieß es damals. Patienten mussten nach Germersheim oder Landau ausweichen.

Der Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung lautet, auch in sprechstundenfreien Zeiten die Versorgung der gesetzlich versicherten Patienten sicher zu stellen.