Über 30 Hausärzte, Fachmediziner, Apotheker und Physiotherapeuten trafen sich im Kandeler Rathaus zu einem Erfahrungsaustausch. Das Fazit: Die Zukunft liegt in der Teamarbeit.

2017 gab es einen ersten Stammtisch, inzwischen sind die Südpfalz-Docs eines der größten Ärztenetzwerke Deutschlands mit Geschäftsstelle in der Kandeler Madenburgstraße. Diese Entwicklung schilderte der Rheinzaberner Hausarzt Jonas Hofmann-Eifler, der auch als Präsident der SüdpfalzDocs fungiert. Der gemeinnützige Verein hat über 200 Mitglieder, zahlreiche Ärzte haben über 5000 Stunden im Ehrenamt investiert.

Dieses umfasst keine medizinischen Leistungen, erläutert Hofmann-Eifler. Auf der Agenda stehen Vernetzung, Hilfe bei der Vermittlung von Ärzten, Schaffung von Nachfolgeregelungen, Fortbildungsangebote. Hofmann-Eifler beschrieb den immer dramatischer werdenden Mangel an Hausärzten, rund die Hälfte ist 60 Jahre oder älter. Er meint: „Junge Kräfte wollen auch wegen der Bürokratie nicht mehr als klassische Hausärzte fungieren.“ Sie wollen im Team arbeiten, sich fachlich austauschen, durch gegenseitige Vertretung eine angemessene Work-Life-Balance schaffen.

Die SüdpfalzDocs finanzieren sich über Spenden und Mitgliedsbeiträge, zur Vermeidung von Abhängigkeiten lehnen sie jegliche Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie ab. Als ein Beispiel für einen Vermittlungserfolg erzählt Hofmann-Eifler eine Geschichte aus Kandel. 2022 ging Traude Löwer in Ruhestand, der Internistische Hausarzt Thomas Dambach wollte in die Bresche springen. Es fehlte ihm schlichtweg an Personal. Doch es kam ein Anruf aus Schweden: Eine Internistin wurde über das Internet auf die SüdpfalzDocs aufmerksam, jetzt arbeitet sie bei Dambach. Als „Leuchtturmprojekt“ bezeichnete er die Gründung der Teampraxis in Bellheim, die 3000 Patientinnen und Patienten die medizinische Versorgung sicherte.

Der Freckenfelder Physiotherapeut Heiko Möller begann vor Jahren als Einzelkämpfer, heute beschäftigt er an den Standorten Kandel und Freckenfeld 35 Mitarbeitende. Der 62-Jährige hat einen Stammtisch für Therapeuten ins Leben gerufen. Was treibt ihn an? „Wir müssen auch in diesem Bereich zusammenarbeiten.“

Spende für die SüdpfalzDocs: Beigeordneter Michael Gaudier, Regionaldirektor VR Bank Christian Bauchhenss, Mediziner Dominik Schubert, Mediziner Jonas Hofmann-Eifler, sowie Detlef Schwindack und Alexander Kindler von der Sparkasse Südpfalz. Foto: keBe

Christian Bauchhenß ist Regionaldirektor bei der VR Bank Südpfalz, der zweifache Familienvater aus Rülzheim kennt die Problematik. Seine Frau Esther betreibt eine Praxis für Ergotherapie. Er konstatiert: „Dieses elementare Problem können wir nur lösen, wenn alle in der Region zusammenhalten.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Kindler von der Sparkasse Südpfalz überbrachte er den SüdpfalzDocs eine Spende in vierstelliger Höhe.