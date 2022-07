Ärzte, die sich in Kandel niederlassen und hier vor allem in der hausärztlichen Versorgung tätig werden wollen, erhalten bei Interesse einen Bauplatz zum Vorzugspreis. Dies ist Ergebnis von Verhandlungen zwischen Stadtbürgermeister Michael Niedermeier (CDU), Kämmerer Timo Pust von der Verbandsgemeindeverwaltung und der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Germersheim.

Dass für Kandel und die Orte in der Umgebung in nächster Zeit einige Hausärzte dringend gebraucht werden, auch weil die Inhaber einiger Praxen demnächst in den Ruhestand wechseln werden, ist bekannt. Auch der Stadtrat hat hier Initiativen gefordert.

Eine davon ist die Absicht, derzeit noch nicht vergebene Bauplätze im Neubaugebiet K2 zurück zu halten und sie bei Interesse an solche Ärzte zu vergeben, die nach Kandel wollen. Auch sollten diese zu einem subventionierten Verkaufspreis von 460 Euro je Quadratmeter abgegeben werden. Der Bodenrichtwert liegt aber seit Jahresbeginn bei 550 Euro. Deshalb musste das Vorhaben erst noch mit der Kommunalaufsicht abgeklärt werden.

Damit Mediziner in den Genuss eines solchen Bauplatzes kommen, müssen sie bestimmte Vorgaben erfüllen. So müssen sie sich für einen vorgegebenen Zeitraum niederlassen, möglichst vollzeit arbeiten und dürfen nicht bei einer Klinik angestellt sein.

Interessensbekundungen von Ärztinnen und Ärzten können mit Angabe von Name, medizinischer Fachrichtung und möglichem Zeithorizont an jennifer.tschirner@vg-kandel.de gesendet werden.