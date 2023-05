Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein großer Teil der Hausärzte ist 60 Jahre oder älter, geht also bald in den Ruhestand. Nachfolger sind oft nicht in Sicht. Die Kommunen versuchen, die ärztliche Versorgung sicher zu stellen. Die Stadt Kandel hat konkrete Schritte eingeleitet, die hoffen lassen.

Bei den Bemühungen der Stadt Kandel um Ärzte gibt es noch etliche Unwägbarkeiten, wie in dieser Woche bei Sitzungen des Bauausschusses und des Stadtrates deutlich wurde. Die Idee