Im Dorfgemeinschaftshaus in Gerolsheim herrscht gespenstische Stille, und das Rathaus hat Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG) ganz für sich allein. Die Seniorenstube ist seit Monaten geschlossen, die Ratsarbeit findet per E-Mail statt. Weyer hofft, dass in der Pandemie in diesem Jahr der Durchbruch gelingt. Gute Nachrichten gibt es schon mal für Radfahrer.

Was den Ortschef im Corona-Lockdown wurmt, sind die uneinheitlichen Regelungen und die Abweichungen der Länderchefs von zuvor mit dem Bund gefassten Beschlüssen: „Dadurch werden die