Nach der Premiere vor zwei Jahren und dem Ausfall wegen der Pandemie im vergangenen Jahr treffen sich die Vespa-Freunde am Sonntag, 5. September, zum zweiten Mal, um sich gemeinsam auf einen etwa 60 Kilometer langen Rundkurs durch die Vorderpfalz zu begeben.

Wie die Wachenheimer Tourist-Information sowie das Sektschloss mitteilen, beginnt das Vespa-Treffen ab 11 Uhr im Sektschloss. Aufgrund der gegenwärtigen Corona-Beschränkungen sind für die Veranstaltung nur 500 Personen zugelassen. Nach Aussage des Leiters der Tourismus-Information, Stefan Thomas, ist die Veranstaltung bereits ausgebucht. Wer ohne Anmeldung am Sonntag vorbeischauen möchte, kann nur dann hinein, wenn die maximale Teilnehmerzahl noch nicht erreicht ist. „Wir verteilen Bändchen. Wer die Veranstaltung verlässt, muss sein Bändchen abgeben und wir können wieder Leute hineinlassen“, berichtet Heike Kuhly, Leiterin Direktvermarktung von Schloss Wachenheim. Sie betont, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt haben.

Für die Fahrer geht es in eigener Verantwortung ab 11.30 Uhr zunächst durch die Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim, um dann über Laumersheim, Großkarlbach, Kirchheim und Neuleiningen entlang der Haardt über Bad Dürkheim wieder nach Wachenheim zu fahren. Dabei wird auch in Bobenheim, Weisenheim und Herxheim am Berg sowie Kallstadt angehalten.

Wer lieber in Wachenheim bleiben möchte, kann von 14 bis 19 Uhr „Dolce Vita“ im Hof Sektschlosses bei Musik und italienischen Gaumenfreuden genießen. Um 16 Uhr beginnt eine Kellereiführung durch das Sektschloss.