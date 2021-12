Wer nicht zu Hause ist, wenn sein Paket geliefert wird, der muss es bei der Post abholen. Aber wann und wo geht das in Wachenheim?

Obwohl die Deutsche Post in Wachenheim aufgerüstet und seit Kurzem neben der bereits existierenden Filiale in der Weinstraße 56 am Rathausplatz 1 in der Schneiderei Hito einen Paketshop eingerichtet hat, scheint es im Abstimmungsprobleme zu geben.

So wurden einigen Kunden, bei denen die Sendung nicht zugestellt werden konnte, Abholscheine für die Postfiliale in der Weinstraße in den Briefkasten gelegt, die falsche Öffnungszeiten enthielten. Dort war vermerkt, dass eine Abholung montags bis mittwochs in der Zeit von 14 bis 18 Uhr möglich sei. Unangenehm für den Abholer ist jedoch, dass die Filiale montags bis samstags nur vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet hat und eine Abholung zu einem späteren Zeitpunkt nicht möglich ist.

Offenbar technischer Fehler

Einige Bürger wandten sich an den Beigeordneten Manfred Bühler (FDP), der sich lange für den Paketshop eingesetzt hatte, um ihrem Ärger Luft zu machen. Der Verdacht liegt nahe, dass seitens der Post die Öffnungszeiten des Paketshops angegeben wurden. Denn die Schneiderei Hito bietet ihren Service montags bis mittwochs von 14 bis 18 Uhr an. Genauso war es auf den Abholscheinen ausgedruckt. Eine Verwechslung also?

Heinz-Jürgen Thomeczek, Pressesprecher des Konzerns, teilte auf Anfrage mit, dass das Scan-Gerät, das die Abholscheine druckt, wohl falsch programmiert worden war. Er will nach eigenen Angaben unverzüglich dafür sorgen, dass künftig die richtigen Abholzeiten angegeben werden. Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass auch der Paketshop am Rathausplatz als Abholstation geeignet und vorgesehen sei.