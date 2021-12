Auch Maikammer und Lambrecht bekommen wieder ein Corona-Testzentrum. Darüber informierten am Freitag die jeweiligen Kommunen.

In Maikammer öffnet am Donnerstag, 8. Dezember, im Foyer der Maikammerer Kalmithalle ein Testzentrum. Betrieben werden soll es vom Team „Mobiles-Testen-Pfalz“ aus Edenkoben zusammen mit dem DRK-Ortsverband Maikammer, teilte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) mit. Eingesetzt werden Lolli-Tests, die auch für Kinder gut geeignet sind. Die Öffnungszeiten sollen bis zum Wochenende ausgearbeitet und dann veröffentlicht werden. Um diese bestmöglich zu gestalten, werden noch Helfer gesucht. Interessenten können sich per Mail melden, unter info@mobiles-testen-pfalz.de .

„Das Foyer der Kalmithalle bietet genügend Platz und lässt sich von der Sporthalle gut abtrennen“, erklärte Schäfer. Der Sportbetrieb könne somit uneingeschränkt weitergehen. Daneben seien direkt bei der Kalmithalle genügend Parkmöglichkeiten vorhanden. Schäfer geht davon aus, dass die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests durch die verschärften Coronaschutzmaßnahmen erheblich ansteigen werde. Eine Testmöglichkeit vor Ort sei sowohl für die Bürger als auch für die Hotellerie, die Gastronomie und andere Berufstätige eine große Erleichterung. Die genauen Öffnungszeiten sollen Anfang kommender Woche veröffentlicht werden.

Testzentrum im Bahnhofsgebäude

In Lambrecht wird das Testzentrum im Bahnhofsgebäude untergebracht. Dort war es auch von Mai bis zur Schließung im Spätsommer. Dieses Mal wird es jedoch nicht wie beim vergangenen Mal von der Verbandsgemeinde selbst betrieben, sondern es gibt einen privaten Betreiber, die Firma Inan GGV GmbH aus Sinsheim. Diese betreibe bereits etliche Testzentren in Baden-Württemberg, informierte Lambrechts Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Start soll in den kommenden Tagen sein. Das Zentrum werde täglich geöffnet sein. Die genauen Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben.