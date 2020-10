Bei der Wahl der Weinkönigin ist in Weisenheim am Sand eine Gesetzmäßigkeit aufgetaucht.

Die Wahl zur Pfälzischen Wahlkönigin am vergangenen Freitag war eine ganz besondere für die Region: Zwei Kandidatinnen aus der Verbandsgemeinde Freinsheim und eine aus der Verbandsgemeinde Wachenheim hatten es in die Endauswahl der besten fünf Bewerberinnen um die Krone geschafft. Und so wurde in Freinsheim mit Saskia Sperl, in Friedelsheim und Gönnheim mit Sarah Krebs und in Weisenheim am Sand mit Saskia Teucke mitgefiebert.

Den Wahlabend via Live-Stream mitverfolgt und kräftig die Daumen gedrückt für den Sieg von Saskia Teucke hat auch Silke Wolz (geborene Gerner), die vor 26 Jahren selbst Wahlgewinnerin war und so dafür sorgte, dass ihr damaliger Wohnort Weisenheim am Sand zum Residenzort der Pfälzer Weinkönigin wurde. Zum Gratulieren brauste Silke Wolz am Sonntag kurzentschlossen in die alte Heimat. Und fuhr auch ein Stück auf dem Traktor mit, mit dem die frisch gekürte Majestät Saskia durch ihre Heimatgemeinde und bis nach Freinsheim chauffiert wurde.

Auf Bemerkenswertes und Kurioses weist Silke Wolz übrigens bezüglich der Weisenheimer „Weinmajestäten-Historie“ hin: Zwei der bislang drei Frauen, denen es gelang, die Krone der Pfälzer Weinkönigin in den Ort zu holen, sind jeweils in der Amtszeit ihrer Vorgängerin geboren. Saskia Teucke ist Jahrgang 1995 – Silke Gerner war 1994/1995 höchste Winzerrepräsentantin der Pfalz. Und sie wiederum kam 1973 auf die Welt, und damit in der „Regentschaftszeit“ der Weisenheimerin Helga Weber, die die Pfälzische Weinkönigin 1972/1973 gewesen war.

Bei dem Treffen zur Feier von Saskia Teuckes Wahlsieg habe man gefrotzelt, man müsse nun sehen, dass nächstes Jahr in Weisenheim wieder ein geeignetes Mädel geboren wird, damit die Fortführung dieser „Majestäten-Linie“ dann in rund zwei Jahrzehnten gewährleistet ist.