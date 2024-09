Zehn Jahre Planungszeit und voraussichtlich drei Jahre Bauzeit. Die Renaturierung des Eckbachabschnitts zwischen Laumersheim und Dirmstein ist ein Mammutprojekt. Der erste Abschnitt ist für Dirmsteiner Kinder besonders interessant, geht es dabei doch auch ums Spielen mit Wasser und Matsch. Eine Zwischenbilanz.

Heller Panamahut, rotes Leinenhemd, lange Hose und festes Schuhwerk: Andreas Valentin ist an diesem heißen Tag gekleidet, als wolle er sich in ein großes Abenteuer stürzen. Gerade klettert er über eine provisorische Flutmulde, um in den Eckbach zu greifen. Dann holt er Unrat heraus, der sich vor einem Rohr angesammelt hatte, und das Wasser fließt sofort schneller ab. Kaum hat der erfahrene Landschaftsarchitekt seine Finger im Spiel, läuft es.

Was Valentin hier auf der Baustelle neben der Dirmsteiner Spormühle im Kleinen gemacht hat, ist das,