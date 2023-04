Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gewerbeverein Wachenheim hat am Donnerstag zum ersten Mal mit einem Weißwurstfrühstück an den „Heimat shoppen“-Aktionstagen der Industrie- und Handelskammer (IHK) teilgenommen. Mit dem Tag machen Betriebe auf die Einkaufsmöglichkeiten in den Innenstädten aufmerksam. Doch wie stark nutzen Kunden die Möglichkeiten vor Ort in Wachenheim – und sind sie zufrieden mit den vorhandenen Angeboten?

„Ich bin mit den Möglichkeiten, die Wachenheim dem Verbraucher bietet, sehr zufrieden“, berichtet Christiane Wolf vom Gewerbeverein. Zahlreiche Handwerksbetriebe,