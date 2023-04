Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Dienstag tritt die Impfpflicht im Gesundheitswesen in Kraft. Bernd Brosig, Leiter des Bürgerspitals, hat mit Alexander Sperk über die Auswirkungen für sein Haus in Wachenheim gesprochen – und erklärt, warum er trotz der geplanten Lockerungen für eine allgemeine Impfpflicht ist.

Herr Brosig, wie wirkt sich die Impfpflicht auf die Arbeit im Bürgerspital aus?

Im Grunde gar nicht. Bis auf zwei Mitarbeiterinnen sind bei uns alle komplett geimpft