Nahezu alle 200 Mitarbeiter des Getränkedosenwerks von Ardagh in Haßloch haben sich am Donnerstag an Warnstreiks der IG Metall beteiligt. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten in der Feinstblechpackungsindustrie. Am 19. April findet die nächste Verhandlungsrunde statt.

Im Haßlocher Getränkedosenwerk von Ardagh haben die Warnstreiks der IG Metall in Form von Frühschluss-Aktionen stattgefunden. Mitarbeiter der Tag-, Spät- und Nachtschicht