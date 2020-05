Auch wenn die Wachtenburg aus dieser Perspektive fast so aussieht, als würden wilde Rosen sie umwachsen: In einen langen Dornröschenschlaf wird die Burg hoffentlich nicht versinken. Derzeit geht es allerdings recht still zwischen ihren alten Mauern zu. Laut Ordnungsamt der Verbandsgemeinde ist die Anlage wegen der Corona-Pandemie noch für Besucher gesperrt. Man hofft auf Lockerungen in der nächsten Corona-Verordnung des Landes, die eine Öffnung möglicherweise kommende Woche zulassen. Die Burg ist seit Anfang April für Besucher gesperrt. Unser Bild zeigt sie vom benachbarten Mittelberg.

Stacheln, keine Dornen

Die stacheligen und dichten Rosenhecken sind also ein gutes Stück weit weg und werden Türme und Mauern nicht so schnell umwuchern. In diesen Tagen fallen die Büsche der Hundsrose besonders auf, weil viele Blüten ihre bogig hängenden Zweige schmücken. Übrigens haben sie keine „Dornen“, auch wenn das „Dornröschen“-Märchen der Brüder Grimm dies nahelegt. Die Botanik macht da strenge Unterschiede: Danach haben Rosen Stacheln, denn bei ihnen handelt es sich um Auswüchse der Oberhaut. Im Gegensatz zu Dornen lassen sie sich recht leicht ablösen, ohne die Pflanze zu verletzen.