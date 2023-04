Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil Zypressen das ganze Jahr über grün bleiben, schreibt der Mensch ihnen besondere Bedeutung zu. Mehrere Exemplare schmücken das Gelände der Villa rustica bei Wachenheim.

An vielen Stellen der Pfalz gedeihen heute Zypressen. Mit ihrem schlanken, aufrechten Wuchs bringen sie südländisches Flair in die Region. Auch in das römische Landgut bei Wachenheim