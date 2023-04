Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christian Klug ist der neue Bauhofleiter in Wachenheim. Er tritt die Nachfolge von Daniel Dobrodinsky an. Als Wachenheimer kennt er sich in seinem Heimatort bestens aus. In seiner neuen Position hat er sich viel vorgenommen.

Christian Klug ist ein waschechter „Wachenheimer Bu“ und hat seit dem 1. November die Leitungsposition des Bauhofs inne. Nachdem er bereits ein Jahr die Position des Stellvertreters übernommen hatte,