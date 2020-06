Das Badehaisel in Wachenheim eröffnet am Samstag die Open-Air-Saison 2020 und hat die Band Fresh Water im Programm.

Nachdem in den vergangenen Wochen die Auftritte der Bands nur im Internet auf dem heimischen Sofa oder im Autokino zu verfolgen waren, kann Musik jetzt wieder „hautnah“ erlebt werden. Den Anfang in der Verbandsgemeine Wachenheim macht das „Badehaisel“. Dort treten die Wachenheimer Lokalmatadoren „Fresh Water“ am Samstag, 19.30 Uhr live vor Publikum auf.

Sitzplätze im Außenbereich sollen reserviert werden

„Wir haben im Außenbereich maximal 120 Sitzplätze und bitten darum, dass diese telefonisch reserviert werden“, informiert Klaus Mayer vom Badehaisel, der im Vorfeld mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde die Umsetzung der aktuellen Hygienevorschriften auf und vor der Bühne abgestimmt hat. „Ich möchte bei der ersten Veranstaltung den Überblick behalten und hoffe, dass am Samstag alles klappt und wir die Open-Air-Saison in den kommenden Monaten fortsetzen können“, berichtet Mayer, der sich sehr über die spontane Zusage der Wachenheimer Band gefreut hat. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder vor Publikum spielen können“, berichtet Günther Deeters von Fresh Water. Die Zuhörer können sich auf fetzigen Funk-Pop freuen, der je zur Hälfte aus Eigenkompositionen und Coversongs bestehen wird. „Da ist für jung und alt etwas dabei“, verspricht Deeters. Eintritt: 10 Euro, inklusive Begrüßungsgetränk, Jugendliche unter 16 Jahren zahlen nichts, Voranmeldung unter 06322 66830 oder 015150784788.