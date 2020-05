25 Punkte stehen auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des Verbandsgemeinderats Wachenheim nach der Corona-Zwangspause am Dienstag, 26. Mai, 19 Uhr, in der Schwabenbachhalle in Friedelsheim.Der Haushalt der Verbandsgemeinde für dieses und das kommende Jahr ist einer der Tagesordnungspunkte.

Wobei der Haushaltsplan inzwischen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie von der Realität überholt ist.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat den Gemeinden aber empfohlen, die Haushaltspläne noch nicht zu ändern, da die finanziellen Folgen der Pandemie auf die Gemeinden noch unklar seien. Schon ohne diese Auswirkungen weist der Haushalt der Verbandsgemeinde Wachenheim für dieses Jahr ein Defizit von rund 230.000 Euro und für das kommende Jahr von knapp 298.000 Euro aus.

Kläranlage sollen moderner werden

Anders sieht es dagegen beim Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungswerks der Verbandsgemeinde aus, über den die Ratsmitglieder ebenfalls entscheiden sollen. Hier wird ein Überschuss von etwa 42.000 Euro erwartet.

Um Abwasser, konkret um die Kläranlagen, geht es auch bei der Vergabe von Aufträgen. Es sollen mehrere Aufträge zur Optimierung und Modernisierung der Kläranlagen in Wachenheim, Ellerstadt und Gönnheim vergeben werden.

Aufträge für Schul-Arbeiten

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Vergabe von Aufträgen für die Erneuerung der Heizung am Schulstandort Ellerstadt der Grundschule Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim und für die Betreuung der Ausschreibungen für den geplanten Anbau am Schulstandort Friedelsheim-Gönnheim. Auch soll ein Auftrag für die Planung der Erneuerung von Fenstern und Tür am Wachenheimer Rathaus erteilt und die Anschaffung eines neuen Servers für die Verwaltung beschlossen werden.

Entscheiden sollen die Ratsmitglieder auch über das weitere Vorgehen beim Radweg „Wein-Garten-Weg“. Die Bestellung einer Mitarbeiterin als Gleichstellungsbeauftragte für die Verwaltung, ein Bericht über eine Haushaltsprüfung sowie je ein Antrag von CDU und Grünen sind einige der weiteren Themen des Abends.

Zu Beginn der Ratssitzung ist eine Einwohnerfragestunde geplant. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kann nur eine bestimmte Anzahl von Zuhörern an der Ratssitzung teilnehmen.