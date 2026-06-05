Eigentlich endete die Frist zur verbindlichen Anmeldung für die Schulbuchausleihe am 2. Juni. Der Kreis verlängert diese bis Dienstag, 9. Juni. Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich.

Nach der offiziellen Anmeldefrist (2. Juni) können die Schulbücher laut Mitteilung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim nur noch über eine Ausnahmeregistrierung bestellt werden. Wenn ein Kind an der Schulbuchausleihe teilnehmen soll, es bislang aber noch nicht angemeldet ist und kein Antrag auf Lernmittelfreiheit bewilligt wurde, sollten sich Eltern umgehend telefonisch unter 06322 961-2309 bei der Kreisverwaltung melden, um sich für die Online-Bestellplattform https://secure3.bildung-rp.de/LMF_Elternportal freischalten zu lassen. Nach der Freischaltung kann das Kind wie üblich angemeldet werden – bis spätestens 9. Juni.

Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt, kann die im Kreishaus eingerichtete Servicestelle (Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a) in Anspruch nehmen. Hierzu ist eine Terminvereinbarung unter oben angegebener Telefonnummer nötig. Zur Anmeldung mitzubringen sind dann Freischaltcode, Ausweis und Bankkarte.

Bei erfolgreicher Anmeldung erhalten Kinder die entsprechenden Schulbücher zu Schuljahresbeginn in der Schule. Weitere Informationen rund ums Thema Schulbuchausleihe gibt es online unter bildung.rlp.de/lmf.