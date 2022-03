Wer sich rund um das Thema Hören, Hörsysteme, Gehörschutz, Tinnitushilfen oder auch Hörtraining beraten lassen möchte oder mit dem Gedanken spielt, sich ein Hörgerät anzuschaffen, kann sich seit Kurzem an das Hörstudio Dalügge in Wachenheim wenden.

Zusammen mit dem Gesellschafter Detlev Menzel, der für die kaufmännischen Belange und die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens zuständig ist, teilt sich Axel Dalügge die Geschäftsführung. Der gelernte Hörgeräteakustiker absolvierte seine Ausbildung von 1984 bis 1987 in einem Hörstudio in Kaiserslautern, hat 1997 seinen Meister gemacht und die eigene Firma Ende 2016 am gleichen Standort gegründet.

Fünfte Filiale

Die Filiale in Wachenheim ist bereits der fünfte Ableger des Stammhauses. „Unser Standort in der Weinstraße in Wachenheim hat den Vorteil, dass viel Publikum vorbeifährt und auf uns aufmerksam wird. Außerdem schließen wir eine Lücke zwischen Bad Dürkheim und Neustadt und können auch die gesamte Verbandsgemeinde bedienen“, erklärt Dalügge, der sich als Menschenfreund bezeichnet, der Geduld mitbringt und auf die Leute zugehen könne.

„Uns ist es ganz wichtig, dass wir den Kunden nach der Analyse der Hörsituation eine unverbindliche Beratung und unverbindliches Probetragen der Geräte anbieten“, erläutert der Hörgeräteakustiker, der in seinem Betrieb auch Ausbildungsplätze anbietet. Das Hörstudio ist montags bis freitags von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs entfällt die Öffnung am Nachmittag.