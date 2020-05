Durch abwechslungsreichen Wald führen Pfade nahe Wachenheims. An den Hängen des Burgtals begegnet der Wanderer skurrilen Baumgestalten.

Wo sich Bäume unter kargen Bedingungen behaupten müssen, wachsen sie oft in eigenwilligen Formen. An einigen Hängen des Burgtals bei Wachenheim sind solche Baumgestalten zu finden.

Parallel zur K 16 führt ein Waldweg in westliche Richtung, der schräg gegenüber der Zufahrt zum großen Parkplatz am Badehaisel-Weiher beginnt. Er hat mehrere Markierungen, ist aber nicht überlaufen. Die vorgesehene Route folgt fast durchweg der Nummer 3.

Blühender Ginster

Zunächst führt die Strecke immer geradeaus. An einer Weggabelung steht eine alte Holzbank, dort nimmt man den rechts verlaufenden Weg. Das vielfältige Laubdach ist im Mai voll ergrünt. Zum Mischwald gehören hier vor allem Traubeneichen und Waldkiefern, aber auch Rotbuchen und Edelkastanien. An einigen Stellen am Wegrand blüht in strahlendem Gelb der Ginster.

Der Boden ist trocken und karg und den Bäumen sieht man an, dass sie einen harten Daseinskampf führen. Auch wenn die Traubeneichen schon älter sind, bleiben sie doch niedrig im Wuchs. Umso beeindruckender und eigenwilliger erscheinen ihre Formen mit gewundenen Stämmen und sich weit verzweigenden Ästen.

Bank lädt zu Rast ein

Nach etwa einem Kilometer des Weges ändert sich der Wald. Unter hohen Bäumen wird es für den Wanderer zunächst schattiger, dann übernehmen Kiefern mit lichtdurchlässigen Kronen den Hauptanteil. Heidekraut zieht sich am Wegrand entlang. Wo eine weitere Bank zur gemütlichen Rast einlädt, wechselt die Strecke mit der Nummer 3 in östliche Richtung.

Jetzt geht es bis zu einer Wegkreuzung, an der rechts ein Fußweg mit der Nummer 4 abzweigt. Man bleibt aber immer noch auf der Strecke Nummer 3. Sie führt durch einen schönen Mischbestand. Hier wechseln sich vor allem hoch gewachsene Eichen und Kiefern ab. Ihre ausladenden Kronen bilden über dem Spaziergänger ein reich verzweigtes Dach aus Blatt- und Nadelgrün.

Bis zum Pfälzer Weinsteig

An einer weiteren Wegkreuzung folgt man der Dreier-Markierung nach rechts. Es geht in östliche Richtung, bis man schließlich den Pfälzer Weinsteig erreicht. Er führt wieder hinunter ins Burgtal. Um direkt zurück zum Ausgangspunkt zu kommen, nimmt man kurz vor Erreichen des Tals wieder den mehrfach markierten Weg.