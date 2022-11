Heller, freundlicher, moderner und vor allem barrierefrei soll die Haßlocher Tourist Info am Rathausplatz werden. Der Umbau beginnt in der kommenden Woche. Ersatzquartier bis zum Sommer 2023 ist das Kulturviereck.

Bisher war die Tourist Info räumlich etwas beengt untergebracht. Zwar werden beim Umbau keine zusätzlichen Quadratmeter hinzukommen, aber die vorhandene Fläche soll besser genutzt werden. Nachdem Staatssekretärin Petra Dick-Walther (FDP) aus dem Wirtschaftsministerium im August den Förderbescheid des Landes an Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) übergeben hat, beginnt nun der Umbau.

Da diese Arbeiten laut Gemeindeverwaltung im laufenden Betrieb nicht möglich sind, zieht die Tourist Info vorübergehend an einen anderen Standort um. Ab Montag, 14. November, befindet sie sich im Bistro des Kulturvierecks. Der Standort am Rathausplatz war am Dienstag letztmals geöffnet. Bis zum Freitag findet der Umzug in die Gillergasse 14 statt. Die Umbaumaßnahmen erstrecken sich nach Angaben der Verwaltung voraussichtlich bis zum Sommer 2023.

Digitaler Terminal für Schließzeiten

Die Tourist Information soll nach der Umgestaltung heller, freundlicher, moderner und vor allem barrierefrei sein. Ein 24-Stunden-Vorraum mit digitalem Terminal ist geplant, um Gästen auch während der Schließzeiten den Zugang zu touristischen Informationen zu ermöglichen. Der Counter- und Verkaufsbereich wird vergrößert und soll künftig weniger verwinkelt sein, um Platz für individuelle Beratungen und Gespräche zu schaffen, selbst wenn sich mehrere Personen gleichzeitig in der Tourist Info aufhalten.

„Wir lösen die derzeit eher beengte Raumsituation auf“, sagt die Leiterin Annika Dietz. Sämtliche Türen sollen automatisiert, der aktuelle Stufenzugang soll barrierefrei gestaltet werden. Darüber hinaus investiert die Verwaltung in den – nicht förderfähigen – Back-Office-Bereich. Diese Kosten muss die Gemeinde selbst tragen, denn bezuschusst werden nur Maßnahmen in Bereichen, die öffentlich – also von Besuchern – genutzt werden. Bei der energetischen Sanierung sind der Einbau neuer Fenster und die Bodendämmung mit Fußbodenheizung vorgesehen, außerdem sind eine neue Elektroinstallation und Möblierung geplant.

Den Umbau der Tourist Info bezuschusst das Land im Rahmen des Projekts „Tourismus für Alle“. 85 Prozent der förderfähigen Kosten werden nach Angaben der Verwaltung übernommen. Insgesamt habe die Gemeinde vom Wirtschaftsministerium des Landes 440.000 Euro erhalten, die aus einem EU-Förderprogramm kommen, mit dem der barrierefreie Umbau von Tourist Informationen bezuschusst wird. Die Gesamtkosten zur Umgestaltung der Tourist Info liegen nach Angaben der Verwaltung bei 636.000 Euro. Rund 295.000 Euro sind durch die Förderung abgedeckt.

Zuschuss für neue WC-Anlage am Bahnhof

Die Förderung fließt aber nicht nur in den barrierefreien Umbau der Tourist Info, sondern auch in eine neue behindertengerechten Toilettenanlage am Bahnhof. Schon seit 2016 ist die WC-Anlage außer Betrieb. Eine grundlegende Sanierung der Technik und der Inneneinrichtung ist erforderlich. Als sich die Möglichkeit eröffnete, über das Förderprogramm „Tourismus für Alle“ einen Zuschuss vom Land zu bekommen, fügte die Verwaltung das Vorhaben dem Antrag zum barrierefreien Ausbau der Tourist Info bei und hatte damit Erfolg.

In der Oktobersitzung hat der Bauausschuss den Auftrag für eine WC-Anlage am Bahnhof an die Hering Sanikonzept GmbH aus Burbach zum Bruttopreis von 183.700 Euro vergeben. Derzeit laufe die Produktion der einzelnen Bauteile, so Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage. Nach Fertigstellung der Teile soll die jetzige Anlage abgerissen und die neue aufgebaut werden. Der Fachbereich Bauen und Umwelt rechnet mit einer Fertigstellung und Freigabe der neuen barrierefreien WC-Anlage im Frühjahr 2023. Auch zu den Kosten der WC-Anlage schließt das Land 85 Prozent der förderfähigen Kosten zu. Nicht förderfähig sind Folgekosten wie Wartung und Reinigung.

Gesamtkosten derzeit 820.000 Euro

Die Kosten beider Maßnahmen zusammen (WC-Anlage und Tourist Info) beziffert die Verwaltung auf 820.000 Euro. Mehrkosten könnten aber angesichts der Preisentwicklung im Bausektor nicht ausgeschlossen werden. Für die Umgestaltung der Tourist Info seien noch nicht alle Arbeiten vergeben.

Die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Tourist Info bleiben unverändert. Das Team ist unter 06324 935-225 sowie touristinformation@hassloch.de zu erreichen. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr.

Das Internetcafé für Senioren sowie die offenen Treffen im Rahmen der Trauerbegleitung, die bisher im Bistro des Kulturviereck stattfanden, ziehen innerhalb des K4 um und kommen zu ihren gewohnten Zeiten im großen oder kleinen Saal zusammen.