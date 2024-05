Die Bürgerliste Kapsweyer schickt die Sozialwissenschaftlerin Sonja Schmid als Kandidatin ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Kapsweyer am 9. Juni. Die 42-jährige Personalleiterin und Unternehmerin führt zudem als Spitzenkandidatin die Liste zur Gemeinderatswahl an. Sie bringt kommunalpolitische Erfahrung mit und setzt sich unter anderem für stärkeren Bürgerdialog, eine digitale und nachhaltige Gemeinde sowie eine zukunftsorientierte Dorfentwicklung ein.