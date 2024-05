Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Frankenthal hat gegen einen 43-Jährigen und einen 44-Jährigen Untersuchungshaftbefehle wegen eines Raubs in Bad Dürkheim erlassen. Die beiden Männer aus Neustadt stehen unter dem dringenden Verdacht, am Sonntag einen körperlich beeinträchtigten 66-Jährigen in seinem Haus in der Sonnenwendstraße überfallen zu haben. Die Männer sollen sich zuvor als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ausgegeben haben.

Der Bad Dürkheimer wurde bei dem Raub verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalinspektion Neustadt hätten zu den beiden Männern geführt, so die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal hat der Ermittlungsrichter gegen die beiden Beschuldigten nun die Haftbefehle erlassen. Die Männer wurden in zwei unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.