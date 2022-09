Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer ist vom Landesvorstand der CDU zum Dialogbeauftragten der Landespartei für Spätaussiedler und Heimatvertriebene berufen worden. Meyer ist Vorsitzender des Bundes des Vertriebenen (BdV) in Rheinland-Pfalz.

Meyer wird damit künftig Teil eines Expertenteams, das der CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf etabliert hat. Er werde seine Erfahrungen aus der Tätigkeit als BdV-Vorsitzender einbringen, sagte Meyer, der selbst aus einer ungarndeutschen Familie stammt. Gerade die Interessen der Spätaussiedler aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion und Rumänien seien oft zu wenig präsent. Neben Fragen der Integration gehe es vor allem um Fragen der Rentenanerkennung und der Pflege von Kultur und Tradition, so Meyer. In seiner Funktion als Dialogbeauftragter sieht er sich als „Bindeglied zwischen Landesvorstand und Spätaussiedlern sowie Heimatvertriebenen“. Ihm liege vor allem der persönliche Kontakt am Herzen. So plant er nicht nur Besuche, sondern auch Veranstaltungen vor Ort.

Baldauf weist auf das „Netzwerk Integration“ der CDU hin, eine Interessenvertretung für Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Mit den beiden Dialogbeauftragten – neben Meyer Sertac Bilgin aus Dannstadt, der sich um Menschen mit Migrationshintergrund kümmern soll – wolle die Landes-CDU ihre Bemühungen jetzt weiter verstärken. „Wir wollen die kulturellen Besonderheiten besonders achten und den teils spezifischen Problemen unsere besondere Aufmerksamkeit schenken“, so Baldauf.