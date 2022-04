In einigen Weinbergzeilen zwischen Wachenheim und Friedelsheim leuchtet jetzt das Blau der Traubenhyazinthen in Verbindung mit dem gelben Löwenzahn. Seitdem ein brutaler Angriffskrieg die Ukraine heimsucht, sind die Farben Blau und Gelb zunehmend in unser Blickfeld gerückt. Es ist eine Kombination, deren Symbolik eigentlich für Werden und Wachstum des Lebens steht, für das friedliche, fruchtbare Beieinander weizengelber Kornfelder unter tiefblauem Himmel. Nun verbindet sich mit den Farben der ukrainischen Nationalflagge die abgrundtiefe Bedrohung eines europäischen Landes, die noch dazu über dessen Grenzen hinauswachsen kann.