Nicht so viele Teilnehmer wie sonst hatte das Stadtradeln in diesem Jahr im Landkreis Bad Dürkheim. Für die eifrigsten Pedalritter in Stadt und Kreis gab es jetzt Urkunden und Präsente.

Obwohl die Zahl der Teilnehmer von 2358 im Jahr 2022 und 2200 im vergangenen Jahr nicht erreicht wurde, bedankte sich Timo Jordan (SPD), Erster Kreisbeigeordnete, herzlich bei den 1945 Teilnehmern, die