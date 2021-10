Drei Wochen lang haben mehr als 2100 Menschen im Kreis Bad Dürkheim fürs Stadtradeln in die Pedale getreten. Auch 37 Kinder aus der Bewegungskindertagesstätte Grashüpfer in Laumersheim haben mitgemacht.

Mit 75 Teilnehmern – 37 davon Kinder – sicherte sich das Team Grashüpfer den ersten Platz in der Kategorie „meiste aktive Fahrer“. Fleißig sammelten die Kleinen über drei Wochen mit Rollern, Fahrrädern und sogenannten Racern, die über Körperspannung fortbewegt werden, insgesamt 3196 Kilometer bei täglichen Runden auf dem nahen Schulhof. Aber auch mit den Eltern am Wochenende wurde für mehr Klimaschutz geradelt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Frank Rüttger (CDU), freute sich bei der Preisverleihung am Mittwoch in der Kita, dass schon die Kleinsten im Leiningerland bei der Aktion dabei waren, und dankte den Kindern persönlich für diese „ganz große Leistung“.

Als Belohnung gab’s für jedes Kind eine Urkunde und eine Geschenketüte mit Nützlichem wie einer Fahrradklingel, Seifenblasen-Flüssigkeit und Aufklebern. Außerdem übergab der Verbandsbürgermeister Bücher, Spiele sowie aufstellbare Kinder-Verkehrszeichen und eine Ampel an die Kita, damit sich die Kinder weiter mit dem Thema Radfahren beschäftigen können. Kita-Leiterin Gabriele Heiser lobte besonders die Unterstützung der Eltern bei der Klimaschutzaktion. Vor drei Jahren hatte die Kita „nur“ rund 600 Kilometer gesammelt. „Das Bewusstsein wächst“, meint Heiser. Sie hoffe darauf, den Rekord im nächsten Jahr noch zu überbieten.

Kreis verfehlt Vorjahresergebnis

Das Ergebnis im Landkreis fiel etwas schwächer aus als im Rekordjahr 2020: 2168 Radelnde (im Vorjahr 2500), die in 160 Teams (181) an den Start gingen, haben bei der dritten Teilnahme des Kreises am Stadtradeln insgesamt 461.018 (583.586) Kilometer erstrampelt. Dadurch wurden etwa 68 (86) Tonnen CO 2 eingespart.