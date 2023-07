Seit dem 15. Juni nimmt die Bad Dürkheimer Limburgschule am brotZeit-Projekt teil. An 335 Grund- und Förderschulen werden Kinder von ehrenamtlich engagierten Senioren mit einem Schulfrühstück versorgt. So soll garantiert werden, dass sie mit Energie in den Schultag starten können.

An der Limburgschule sind derzeit fünf ehrenamtlich engagierte Senioren tätig. Ab 7 Uhr morgens stehen sie in der Küche der Schule und bereiten ein Frühstücksbuffet für die rund 65 Schülerinnen und Schüler zu, die kurz vor 8 Uhr dort erscheinen. Jeden Schultag vor Unterrichtsbeginn können sich die Kinder ihren Teller aus verschiedenen Brotsorten, Aufschnitt, Käse, süßen Aufstrichen, Joghurt und Müsli sowie Getränken selbst zusammenstellen. Besonders beliebt seien auch Obst und Gemüse, berichtet Rektorin Diana Schauer. Die Schulkinder würden das Frühstücksbuffet und die Zeit, sich mit den anderen Kindern und den Senioren auszutauschen, genießen, erzählt Schauer. Sie würden den Senioren auch Bilder malen.

Durch Schulen in benachbarten Kreisen, die selbst an dem Projekt teilnahmen und davon begeistert waren, wurde Schauer auf das Projekt aufmerksam. Unterstützt von Elisa Pahler, Projektleiterin der Förderregion Vorderpfalz, habe die Limburgschule im Februar 2023 beantragt, brotZeit-Schule zu werden. In der Organisation half auch der Förderverein „Freunde und Förderer der Limburgschule“ tatkräftig mit. Die Lebensmittel werden vom Discounter Lidl gespendet. Das brotZeit-Frühstück ist für alle Kinder der Limburgschule kostenlos.