Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland hat noch nicht klären können, ob es sich lohnt, die Schulsporthalle in Dirmstein zu sanieren, oder ob man besser eine neue baut.

Im Januar hat ein Ingenieur verkündet, dass die Sporthalle wegen erheblicher Brandschutzmängel nur noch eingeschränkt nutzbar sei. In der jüngsten Sitzung des VG-Bauausschusses nun informierte die Verwaltung, dass der Gutachter und der Architekt an einer möglichen Lösung des Brandschutzproblems arbeiteten, aber noch nicht so weit seien, konkrete Vorschläge machen oder Kosten benennen zu können.

An und in der Sporthalle sind noch andere Mängel zu beseitigen, außerdem müssen Energiesparmaßnahmen ergriffen werden. „Generalsanierung“ lautete bislang die Aufgabe, doch die könnte teurer kommen, als neu zu bauen. Verzwickt wird die Angelegenheit dadurch, dass die Dirmsteiner Halle hinter der Grundschule bislang nicht nur für den Sportunterricht, sondern auch für den Vereinssport genutzt wurde. Wenn das so bleiben soll – egal ob saniert oder neu gebaut wird – müssen mehrere Zuschussgeber involviert werden. So viel hat die VG-Verwaltung herausfinden können: Geld aus dem Schulbauförderprogramm des Landes gibt es nur für Maßnahmen, die dem Schulsport dienen. Drei Spielfelder und Tribünen, wie es sie wegen der Sportvereine und Mannschaftsspiele jetzt gibt, sind für den Unterricht nicht nötig.

Versammlungen sind tabu

Eventuell lassen sich andere Fördertöpfe mit dem Schulbauprogramm verknüpfen, doch zu befürchten ist auch, dass Vereine wie die Handballspielgemeinschaft Eckbachtal diese Spielstätte verlieren werden. Die Nutzung für Versammlungen oder Kulturveranstaltungen ist wegen der Brandschutzmängel bereits aufgegeben worden.

Demnächst wird laut Verwaltung ein Honorarangebot für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in puncto Generalsanierung eingeholt. Für die vom Ausschuss im Januar beschlossene Intensivreinigung und Neulinierung des Hallenbodens könne die Ausschreibung vorgenommen werden, weil diese Arbeiten nicht zuschussfähig seien.