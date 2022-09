Die „Perle des Leiningerlands“ feiert Jahrmarkt: Von Freitag bis Montag, 9. bis 12. September, wird auf dem Dirmsteiner Schlossplatz gegessen, getrunken und getanzt.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr, wenn Ortsbürgermeister Bernd Eberle (FWG) und die Weingräfin des Leiningerlands, Mara I. aus Asselheim, das Fest eröffnen. Musikalisch gestaltet der Musikverein KMKids die Eröffnung. Als Gast wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland, Frank Rüttger (CDU), in Begleitung einer Abordnung mit Vertretern aus Lasowice Wielkie, der polnischen Partnergemeinde der VG, erwartet.

Gratisproben des „Ratsweins“ – in diesem Jahr ein Rotwein – werden bei der Eröffnung ausgeschenkt. Auf der Nordseite des Platzes warten ein Süßigkeiten- und ein Angelspielstand sowie eine Wurfbude, ein Schießstand, ein Autoscooter und ein Kinderkarussell darauf, entdeckt zu werden. Ab 20 Uhr unterhalten DJ Rui und DJ R.O.B. die Festbesucher, am Samstag ab 20.30 Uhr die Gruppe XXtra.

Höhepunkt des Dirmsteiner Jahrmarkts ist der Festumzug am Sonntag. Er startet um 14 Uhr in der Schlossgasse und verläuft über Hauptstraße, Mitteltor und Affenstein, Laumersheimer Straße bis in die Herrengasse. Die Ortsgemeinde bittet, weder in der Stahlbergerstraße noch entlang der Zugstrecke zu parken. Nach dem Umzug gibt es neben einem Mittagstisch Kaffee und Kuchen vom Karnevalverein „Gaumenkitzler“ und dem TuS Dirmstein. Im Hofbereich des Weinguts Schmitt wird Flammkuchen, Federweißer und Wein angeboten. Ab 16.30 Uhr stehen Two-4-You auf der Bühne.

Am Montag wird ab 16 Uhr zum Ausklang des Jahrmarkt ein Unterhaltungsprogramm geboten. Mehrere Anbieter laden zu Kaffee und Kuchen ein.

Wegen des Dorffests werden die Metzgergasse auf Höhe der Hausnummern 1 bis 7, die Salzgasse sowie der Schlossplatz ab sofort bis Mittwoch, 14. September, voll gesperrt. Die Zufahrt Flomersheimer Eck und Mörschgasse ist frei, ebenso wie der Anliegerverkehr, sofern möglich. Der Wochenmarkt am 7. und 14. September findet wie gewohnt statt.