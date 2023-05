Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Grünes Licht fürs Baugebiet „Am Schwabenbach“. Der Wachenheimer Stadtrat hat den Bebauungsplan zur Satzung erhoben. Knapp acht Jahre dauerte es, bis es soweit war.

Wer am östlichen Ortseingang von Wachenheim im neuen Baugebiet „Am Schwabenbach“ bauen will, musste Geduld mitbringen. Es brauchte knapp acht Jahre, bis es am Dienstag endlich soweit