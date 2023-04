Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für viele Menschen geht es nach erhaltenen Corona-Impfungen oder überstandener Corona-Infektion fast so weiter, als hätte es eine Pandemie nie gegeben. Anders sieht es bei Long-Covid-Patienten aus, über deren Leiden öfter berichtet wurde. Nun häufen sich Meldungen über mögliche Schäden nach einer Corona-Impfung. Auch eine junge Frau aus Gerolsheim ist betroffen.

Helga, Jonas und Jana Ohlinger sitzen gemeinsam an ihrem Esszimmertisch und puzzeln – wie wohl so oft in den vergangenen zwei Jahren. Gemeinsam setzen sie zusammen, was