Haßloch Polizei kontrolliert: Grüne Versicherungskennzeichen sind abgelaufen

Ein schwarzes Kennzeichen an einem S-Pedelec. Schwarz ist die Farbe, die die Polizei seit 1. März an den kennzeichenpflichtigen Fahrzeugen sehen will. Grün ist out.

Mehrere Roller und E-Scooter mit veralteten Versicherungskennzeichen hat die Polizei am Montag und Dienstag bei Kontrollen angehalten. Wie die Beamten mitteilen, sind die Fahrzeuge – zumeist motorisierte Zweiräder – damit ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs , was eine Straftat ist.

Am 1. März hat ein neues Versicherungsjahr begonnen, erklärt die Polizei. Zu diesem Datum haben die bisherigen grünen Kennzeichen ihre Gültigkeit verloren; die jetzt gültigen Kannzeichen sind schwarz.

Die Polizei hat weitere Kontrollen angekündigt.

