Mehrere Roller und E-Scooter mit veralteten Versicherungskennzeichen hat die Polizei am Montag und Dienstag bei Kontrollen angehalten. Wie die Beamten mitteilen, sind die Fahrzeuge – zumeist motorisierte Zweiräder – damit ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs , was eine Straftat ist.

Am 1. März hat ein neues Versicherungsjahr begonnen, erklärt die Polizei. Zu diesem Datum haben die bisherigen grünen Kennzeichen ihre Gültigkeit verloren; die jetzt gültigen Kannzeichen sind schwarz.

Die Polizei hat weitere Kontrollen angekündigt.