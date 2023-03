Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitglieder des Gemeinderats Elmstein wollen in einem Gremium zusammenarbeiten, das parteiübergreifend Ideen für die Zukunft der Gemeinde entwickeln soll. Das beschloss der Gemeinderat auf Antrag der SPD. Die SWG-Fraktion, die gegen den Antrag stimmte, will noch entscheiden, ob sie sich an dem Gremium beteiligt.

„Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Zukunft der Gemeinde nachhaltig gestalten können“, sagte Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD). Als Themen nannte SPD-Fraktionssprecher