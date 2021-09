Das Andechser Bierfest fällt zwar auch in diesem Jahr aus. Aber als Ersatzveranstaltung finden vom 24. bis 26. September auf dem Jahnplatz und dem Rathausplatz die Andechser Biergärten statt. Wie die Verwaltung wenigstens etwas Bierfest-Atmosphäre schaffen will.

Im vergangenen Jahr war das Bierfest pandemiebedingt komplett abgesagt worden. Als kleinen Ersatz gab es lediglich ein „Andechser Trostpflaster-Packerl“ mit Bierglas, Vesper-Brett, Wurstspezialitäten, Bierbrezeln und Andechser-Button. Außerdem lief auf Youtube ein fünfstündiges Online-Konzert mit acht Bands unter dem Motto „Haßloch feiert dahoam“.

Das „Andechser“ findet in diesem Jahr zwar immer noch nicht in gewohnter Form statt, aber immerhin darf bei der coronakonformen Alternative draußen zusammen gefeiert werden. Die Andechser Biergärten öffnen von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. September, im Haßlocher Ortskern. Auf dem Jahnplatz und auf dem Rathausplatz werden Biere aus der Klosterbrauerei Andechs ausgeschenkt und bayerische Spezialitäten und Klassiker serviert. Die Bewirtung übernehmen neun Haßlocher Vereine, die in der Vergangenheit auch beim Andechser Bierfest einen Ausschank betrieben hatten. Geöffnet sind die Andechser Biergärten am Freitag, 24. September, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 25. September, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 26. September, von 11 bis 22 Uhr.

Bis zu 1000 Besucher erlaubt

Jeweils knapp 500 Besucher können in den Biergärten auf dem Rathausplatz und dem Jahnplatz an den Bierzeltgarnituren Platz nehmen. Weihnachtsmarkthütten kommen laut Verwaltung für die Gestaltung der Biergärten nicht zum Einsatz. Stattdessen sind Ausschankwagen und -zelte vorgesehen. Beleuchtung und Grünschmuck – unter anderem mit Birkenbäumen – sollen für Bierfestatmosphäre sorgen. „Es wird anders und optisch nicht mit den Leisböhler Weintagen, dem Weihnachtsmarkt oder dem eigentlichen Bierfest vergleichbar sein“, sagt Gunther Metz. Besucher sollen sich „ein bisschen überraschen lassen“.

Beim Besuch der Biergärten greift entsprechend der seit Sonntag geltenden Corona-Verordnung das neue 2G+-Warnsystem. Da in der aktuellen Warnstufe 1, die derzeit im Landkreis Bad Dürkheim gilt, bei Veranstaltungen im Freien mit festen Plätzen bis zu 1000 nicht-immunisierte Teilnehmer möglich sind, geht die Verwaltung nicht davon aus, nicht geimpfte Besucher abweisen zu müssen. Bei Warnstufe 2 würde sich die zulässige Zahl nicht-immunisierter Personen auf 400 verringern. Ein Nachweis (geimpft, genesen, getestet) muss beim Betreten der Biergärten vorgelegt werden. Am Eingang findet eine Kontrolle statt. Die Besucher können mit der Luca-App und der Kontakterfassungsfunktion der Corona-WarnApp einchecken. Wer kein Smartphone beziehungsweise diese Apps nicht hat, muss seine Kontaktdaten in Papierform hinterlassen.

Abends Reservierung erforderlich

In den Abendstunden (freitags ab 17 Uhr und samstags und sonntags jeweils ab 18 Uhr) ist eine vorherige Platzreservierung erforderlich. Ein Reservierungsportal auf www.hassloch.de wird am 20. September ab 12 Uhr freigeschaltet. Für die reservierungspflichtigen Abendstunden wird ein Eintrittspreis in Höhe von vier Euro pro Person erhoben.

Für Kurzentschlossene und Spontanbesuche sind die Andechser Biergärten am Samstag und Sonntag in den Mittags- und Nachmittagsstunden zwischen 11 und 17 Uhr ohne vorherige Reservierung bei freier Platzwahl geöffnet. In dieser Zeit entfällt auch der Eintrittspreis.

Auf ein großes Bühnenprogramm muss coronabedingt in diesem Jahr verzichtet werden. Dennoch ist begleitende Live-Musik vorgesehen. In kleinen Akustik-Sessions gibt es in den Abendstunden zwischen 19 und 22 Uhr ein musikalisches Begleitprogramm, das wechselnde Duos, Gruppen und Bands präsentieren. Mit dabei sind „Treibsand“, „Mark Selinger Duo“, Acoustic4you“, „Dani & Tim“, „Ampra Light Acoustic“ und „Roter Baron“. An den Nachmittagen gestalten außerdem die Haßlocher Musikkapelle „Mackenbacher“, „The Good Times“ sowie „Die Zwoa Spitzbuam“ die musikalische Umrahmung.

Das Getränkeangebot ist an allen Ausschankstellen identisch: Neben den obligatorischen Andechser Bieren stehen auch Wein und Schorle sowie alkoholfreie Getränke auf der Karte. Jeder Verein hat darüber hinaus ein Speisenangebot erarbeitet, das vorwiegend aus bayerischen Spezialitäten und Klassikern besteht. Das ausführliche Speisenangebot kann auf der Homepage der Gemeinde www.hassloch.de nachgelesen werden.

Örtliche Vereine bewirtschaften

Den Biergarten auf dem Rathausplatz bewirtschaften der Schachclub, der 1. FC 08, der Carnevalverein sowie der CDU-Ortsverband. Auf dem Jahnplatz versorgen der Motorclub, der VfB, der TSV, der SPD-Ortsverein Haßloch sowie der FV 1921 die Besucher mit Speisen und Getränken.

Der inzwischen achte Andechser-Button erscheint auch zu den Andechser Biergärten mit einem neuen Motiv. Er wird an den Ausschankstellen sowie in der Tourist-Info erhältlich sein. Dort gibt es auch das für das Bierfest 2019 entworfene Andechser-Armband.

Eine neue Andechser Bierfestkönigin wird nicht gekürt. Lena Roth als Bierfestkönigin und Annika Mischon als Bierfestprinzessin werden ihre Ämter ein weiteres Jahr behalten.

Für den Aufbau der Biergärten werden der Rathausplatz sowie der Jahnplatz ab Mittwoch, 22. September, für den Verkehr gesperrt. Parkplatzsuchende werden gebeten, auf den Pfalzplatz auszuweichen. Die Sperrung gilt bis einschließlich Montag, 27. September.