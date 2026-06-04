Die Deutsche Post hat in Haßloch einen neuen DHL-Paketshop eröffnet. Kunden können dort Pakete und Retouren aufgeben oder Sendungen abholen.

In Haßloch gibt es einen weiteren DHL-Paketshop. Die Deutsche Post hat gemeinsam mit dem Geschäft „ Sun for Fun“ im Lachener Weg 57 einen neuen Standort eröffnet.

Kunden können dort Pakete versenden und abholen sowie Retouren aufgeben. Zudem lassen sich Pakete an Filialen oder Packstationen schicken und Versand- beziehungsweise Retourenlabel ausdrucken. Retouren teilnehmender Händler können auch unverpackt abgegeben werden. Express-Sendungen werden in dem Paketshop allerdings nicht angenommen.

Mit dem neuen Standort erweitert DHL sein Netz an Annahmestellen in Haßloch. Neben Filialen sowie Pack- und Poststationen sollen Paketshops zusätzliche Möglichkeiten bieten, Pakete wohnortnah aufzugeben oder abzuholen.

Der Paketshop ist von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 21 Uhr geöffnet und kommt damit auf 78 Öffnungsstunden pro Woche. Informationen zu weiteren Filialen, Paketshops, Pack- und Poststationen sowie Briefkästen finden Kunden im Internet unter dem Standortfinder der Deutschen Post. Dort sind auch Öffnungszeiten und das jeweilige Serviceangebot der einzelnen Standorte aufgeführt.