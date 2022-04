Die Verbandsgemeinde Wachenheim sei im Landkreis Bad Dürkheim Vorreiter bei der Digitalisierung, sagte Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) bei der jüngsten Ratssitzung. Am Montag solle eine neue Homepage der Verwaltung ans Netz gehen.

Das kündigte Digitalisierungsbeauftragter Tobias Hens an. Als weitere Pläne für dieses Jahr nannte er unter anderem die Einführung von E-Payment, also digitales Bezahlen, sowie ein neues Ratsinformationssystem. Auch solle die bei der Verwaltung eingehende Post künftig digitalisiert werden. Ziele seien die digitale Aktenführung und das Umsetzen des Onlinezugangsgesetzes, das alle Verwaltungen verpflichtet, alle ihre Leistungen im Internet anzubieten.

Für die Stabsstelle Digitalisierung und IT bei der Verwaltung würden 2,5 weitere Stellen benötigt, so Hens. Die Stabsstelle wurde neu eingerichtet, mit ihm als Leiter, der seit rund einem Jahr Digitalisierungsbeauftragter der Verbandsgemeinde ist. Bisher hat er einen Mitarbeiter, eine weitere Stelle hat der Verbandsgemeinderat bereits genehmigt. Den zusätzlichen Bedarf hat Hens nun angemeldet.

Als eine von zahlreichen Veränderungen bei der Verwaltung im digitalen Bereich in den vergangenen Monaten nannte Hens die Einführung einer neuen Telefonanlage. Eine weitere Verbesserung des Services für die Bürger bestehe darin, dass Termine im Bürgerbüro nun auch online vergeben würden.

Investiert wurde nach Hens’ Angaben außerdem in eine neue IT für alle Arbeitsplätze im Rathaus. Die seien nun mit zwei Bildschirmen, Laptop, Log-in-Station sowie kabelloser Tastatur und kabelloser Maus ausgestattet. Außerdem seien Diensthandys, ein Smartboard für den Ratssaal, eine Telefonanlage für die Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und digitale Geräte für die Grundschulen und die Kindertagesstätte Wachenheim gekauft worden, berichtete der Digitalisierungsbeauftragte. Zudem hätten das Rathaus, die Kläranlagen und die Kindertagesstätte Wachenheim nun eigenes WLAN und das Rathaus einen Glasfaseranschluss. Als weitere Neuerungen nannte Hens, dass die Arbeitszeiten der Mitarbeiter elektronisch erfasst werden – auch im Homeoffice – und dass die Mitarbeiter ihre Gehaltsabrechnungen per E-Mail bekommen.