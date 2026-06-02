Gleich zwei zweistündige Führungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten rund um Pflanzen werden am Samstag, 13. Juni, in Bad Dürkheim von der Tourist-Information angeboten. Die erste trägt den Titel „Stadtgrün – Pflanzen zwischen Asphalt und Lebensraum“ und dauert von 10.30 bis 12.30 Uhr. Die Stadt scheint auf den ersten Blick künstlich und geplant – doch zwischen Pflasterritzen, an Mauern, in Parkanlagen und auf brachliegenden Flächen wächst eine erstaunliche Vielfalt an Wildpflanzen. Bei dieser Führung gibt es die „stillen Überlebenskünstler“ des urbanen Raums zu entdecken: Löwenzahn, Gänseblümchen, Brennnesseln, Vogelmiere und viele andere Arten trotzen dem Asphalt, dem Verkehrslärm und der städtischen Hitze.

Bei der zweiten Führung mit dem Thema „Insekten willkommen! Tipps und Einblicke in naturnahe Gartenwelten“ geht es von 13.30 bis 15.30 Uhr in den Kurpark in Bad Dürkheim. Dieser ist nicht nur ein Ort zum Entspannen, sondern auch ein Paradies für Bienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten. Bei dieser Führung gibt es die vielfältigen Pflanzen, die Insekten Nahrung und Lebensraum bieten, zu entdecken. Zudem wird gezeigt, wie Gärten und Parks insektenfreundlicher gestaltet werden können und welche Pflanzen besonders wertvoll sind.

Um Anmeldungen unter Telefon 06322 941321 (täglich, außer montags) oder per E-Mail an infostand@pfalzmuseum.bv-pfalz.de wird gebeten. Eine spontane Teilnahme ist gegebenenfalls möglich.