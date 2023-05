Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das lange Warten für den Pfälzischen Rennverein Haßloch soll am 1. August ein Ende haben. Endlich soll trotz Pandemie wieder ein Renntag stattfinden, erstmals auf dem neuen Geläuf. Ob und wie viele Zuschauer zugelassen sind, steht noch in den Sternen. Frankreich schaut aber in Wettcafés zu.

Die Spannung steigt beim Pfälzischen Rennverein Haßloch. Nach zwei Jahren ohne Renntag – nicht nur Corona war schuld, sondern auch eine vorangegangene Verwüstung des Geläufs