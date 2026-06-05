Die Maria-Montessori-Schule Bad Dürkheim öffnet am Samstag, 13. Juni, von 11 bis 16 Uhr am Standort Valentin-Ostertag-Schule ihre Türen für ein Sommerfest mit Open House. Ziel ist es, Kindern, Eltern und Interessierten Einblicke in Schule, Lernräume und Montessori-Pädagogik zu geben. Eine Feier zur staatlichen Anerkennung der Sekundarstufe startet um 11 Uhr. Schulführungen sind für 11.30 und 14.30 Uhr vorgesehen. Ein Infovortrag zur Montessori-Pädagogik und zur Schule beginnt um 12 Uhr; im Anschluss ist persönlicher Austausch mit der Schulleitung und Vertretern des Vorstandes vorgesehen. Begleitend sind Aufführungen, Projektvorstellungen, Spielmobil, Spielstationen, Kinderschminken sowie Speisen und Getränke angekündigt.