Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Etwa 250 Menschen haben am Mittwoch in der Wachenheimer Georgskirche an einem Friedensgebet teilgenommen, anschließend als symbolische Unterstützung für die Ukrainer eine langen Kette um die Kirche gebildet und gemeinsam die erste Strophe der Europahymne gesungen. Was hat sie an diesem Abend bewegt?

„Das Bedürfnis, das Friedensgebet abzuhalten, kam aus der Gemeinde heraus. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagten, dass sie kommen wollten, denn sie wissen nicht, wo sie mit