Der Wachenheimer Bauausschuss hat beschlossen, am Ende des Rad- und Fußgängerweges zwischen Forst und Wachenheim kurz vor der Ortseinfahrt eine Solarleuchte zu installieren. So soll dieser Gefahrenpunkt bei Dunkelheit beleuchtet werden und mögliche Risiken für die Radler reduzieren.

Nach Beschreibung des Bürgermeisters Torsten Bechtel (CDU) müsse man an dieser Stelle rechts abbiegen, den Radweg verlassen, um dann seinen Weg nach Wachenheim auf der Landesstraße fortzusetzen. Wenn man von der Funktionalität und der Leuchtkraft der Lampe überzeugt sei, könnte diese Form der Beleuchtung auch für andere (Rad-)Wege in Betracht gezogen werden. Womöglich hat die Testleuchte dann sogar im wahrsten Sinne des Wortes Signalwirkung für eine Beleuchtung des Radweges zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim, die in den Gremien und der Öffentlichkeit schon länger diskutiert wird.

Kostenpunkt: 3000 Euro

Nach Aussage des Bauamtsleiters Stefan Schneider, werde die Solarlampe jetzt bestellt und könnte in etwa vier Wochen bereits in Betrieb genommen werden. Die Kosten für die Anschaffung und Montage liegen bei etwa 3000 Euro. „Es handelt sich dabei um ein Modell mit beweglichem Solarmodul, das an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann, und es besitzt auch einen Akku zum Speichern der Energie“, berichtet der Fachbereichsleiter. Er sagt, dass die Leuchte auch bei schummrigen Lichtverhältnissen in der Dämmerung und Dunkelheit genügend Licht abgeben werde.

Man wolle sich ganz genau anschauen, wie die Leuchte arbeitet, um dann eventuell weitere Exemplare zu ordern, die überall dort verbaut werden könnten, wo man Licht benötige, aber nicht auf unterirdisch verlegte Kabel zugreifen könne. Der Radweg nach Bad Dürkheim, für dessen Beleuchtung sich fast 100 Wachenheimer Bürger in einer von Stefan Rath initiierten Unterschriftenaktion stark gemacht haben, müsste nach Berechnungen von Stefan Schneider mit zehn Leuchten bestückt werden.