Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Schwarzspecht-Pärchen, das sich schnäbelnd begrüßt, ein Eichhörnchen, das eine Walnuss fest in seinen Vorderpfötchen hält und zwei Katzen, die im Garten umeinander schleichen: Allerlei Tiere, festgehalten in ihren natürlichen Bewegungen, sind in Meckenheim auf dem Grundstück von Familie Gerd und Ingrid Metz zu bewundern: Der Hausherr stellt Rostfiguren her.

„Ich war schon immer Heimwerker“, sagt Gerd Metz und lacht. Handwerklich sehr begabt, hat er die Terrasse selber gepflastert, Hochbeet und Gartenhäuschen in Eigenregie