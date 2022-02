11.200 Euro für Haßlocher Vereine, Schulen und Kindertagesstätten: Der Lions-Club hat im Ratsaal den Erlös seiner Adventskalender-Aktion übergeben.

4700 Euro gingen an die Turm-Initiative, die den Turmraum der Christuskirche saniert. Die Ernst-Reuter Schule erhielt für das Unterrichtsprogramm „Klasse 2000“ eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Stefanie Stulik nahm für die Kitas Mullewapp, Kleine Freunde und den Waldkindergarten Wurzelschnurz insgesamt 1500 Euro entgegen. Das Geld fließt unter anderem in die Anschaffung pädagogischer Materialien sowie von Außenspielgeräten. Das Haus Kunterbunt freut sich über 500 Euro für Ausstattungsgegenstände des Gartenprojekts. Außerdem wird eine Spielfläche mit Baumstämmen zum Balancieren ergänzt.

Der Kinderhort Rasselbande hat für die Verwendung seiner 500 Euro bereits Ideen. Die Paul-Gerhardt-Kita will bei der Verwendung der Spendensumme von 500 Euro die Kinder mitentscheiden lassen. Die Kita Buntspechte will mit ihren 500 Euro ein Dreirad-Taxi für die integrative Gruppe anschaffen. Die Märchenbühne, die wegen der Pandemie keine Einnahmen hatte, wurde mit 1000 Euro bedacht.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) und der Beigeordnete Claus Wolfer (FWG) bedankten sich im Namen der Verwaltung beim Lions Club, denn in den vergangenen 40 Jahren hätten nicht nur Einrichtungen der Gemeinde, sondern zahlreiche Vereine und Institutionen vom Engagement der Lions profitiert.

Durch Veranstaltungen wie den Losverkauf auf dem Weihnachtsmarkt oder den Bierausschank auf dem Andechser Bierfest generiert der Lions-Club seine Spendengelder. „Bedingt durch die Pandemie fielen diese Einnahmequellen in den letzten beiden Jahren zwar weg, doch unsere Adventskalender-Aktion erwies sich wieder als gute und äußerst positiv angenommene Alternative“, so Lions-Präsident Jan Warnecke.

Mit dem Erwerb des Adventskalenders hatten die Käufer gleichzeitig die Chance, Preise zu gewinnen. Noch bis 28. Februar können Gewinne abgeholt werden (Infos: www.lions-hassloch.de).

Der 1979 gegründete Haßlocher Lions-Club brachte nach eigenen Angaben bisher rund 860.000 Euro auf, die überwiegend in soziale und kulturelle Bereiche im Großdorf flossen.