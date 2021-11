Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr bietet der Lions-Club Haßloch auch in diesem Jahr einen Adventskalender mit attraktiven Gewinnchancen an. Den ab 13. November erhältlichen Kalender mit den 24 Türchen hat diesmal der Kinderhort „Rasselbande“ gestaltet.

Für das passende Adventskalender-Motiv wurde es ein Wettbewerb unter den Haßlocher Kindertagesstätten veranstaltet, den der Kinderhort „Rasselbande“ gewonnen hat. Da aber nach Ansicht der Verantwortlichen des Lions-Clubs alle eingereichten Motive ebenfalls einen Preis verdient haben, bekommen alle teilnehmenden Einrichtungen eine Unterstützung von 500 Euro für ihre künstlerischen Arbeiten.

Die Lions-Adventskalender werden ab Samstag, 13. November, zum Preis von fünf Euro an verschiedenen Verkaufsstellen in Haßloch angeboten. Das sind die vier Apotheken im Ort, die Tourist-Info, das Bastelgeschäft Chaoskeller, der Weltladen und die Volksbank. Außerdem werden Mitglieder des Lions-Clubs an den Samstagen 13., 20. und 27. November jeweils vormittags mit einem Stand auf dem Rathausplatz, vor dem Edeka-Markt und in der Moltkestraße (Nähe Aldi) die Kalender zum Kauf anbieten.

180 Preise im Wert von über 10.000 Euro

Zu gewinnen gibt es insgesamt über 180 Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Neben attraktiven Sachpreisen oder Gutscheinen winken außerdem am 24. Dezember 1000 Euro in bar als Hauptpreis. Darüber hinaus werden an verschiedenen Tagen zusätzlich noch viermal Geldpreise in Höhe von jeweils 500 Euro verlost. Dank großzügiger Sponsoren und Unterstützer können diese Gewinne ausgeschüttet werden, so der Lions-Club.

Das Gewinnspiel funktioniert ganz einfach: Jeder Kalender hat eine Losnummer. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich auf der Homepage www.lions-hassloch.de veröffentlicht, außerdem stehen sie in der RHEINPFALZ unter „Kurz notiert“ auf der Seite Land/Haßloch sowie im Wochenblatt und im Bürgerblatt der Gemeinde. Die Gewinnausgabe findet am 11. und 18. Dezember sowie eventuell am 8. Januar zwischen 9 und 11 Uhr im Rathaus-Foyer statt.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Adventskalender, der mit Spenden der Lions-Club-Mitglieder aufgestockt wird, sollen in diesem Jahr einige Einrichtungen in Haßloch unterstützt werden: neben den oben erwähnten Kindertagesstätten sind das die Märchenbühne Haßloch beim Kulturverein, die Ernst-Reuter-Schule mit ihrem vom Lions-Club unterstützten Präventionsprojekt „Klasse 2000“ – bei dem es hauptsächlich um Gesundheitsfürsorge und Ernährung geht – sowie die Turminitiative Haßloch, die einen behindertengerechten Zugang zum Turmraum der Christuskirche bauen will.