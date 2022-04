40 Jahre wird der Laufclub Bad Dürkheim alt. Das Jubiläum soll am 29. August im Badehaisel in Wachenheim gefeiert werden, kündigte der Vorsitzende Wolfgang Schantz in der Jahreshauptversammlung an.

Auch sonst sei für dieses Jahr wieder einiges geplant, nachdem in den vergangenen zwei Jahren wegen den Restriktionen der Pandemie nur wenige Aktivitäten möglich waren. Jubiläum kann nicht nur der Verein feiern, sondern auch der traditionelle Berglauf zum Bismarckturm. Der wird im Oktober zum 25. Mal ausgetragen, dazu wolle man sich laut Organisator Michael Röper „besonders anstrengen“.

Als nächste Aktion kündigte Wolfgang Schantz eine Tagesradtour am 24. April zum Schloss Herrnsheim bei Worms an. Am 15. Mai soll eine Wanderung über den Weg „Schätze der Leininger“ führen. Für 12. Juni ist ein Benefizlauf für die Lebenshilfe geplant und für Ende Juni ein Lauftreff an der Lindemannsruhe mit anschließendem Picknick.

Beim Weinstraßen-Marathon aktiv beteiligt

246 Mitglieder hat der Lauf-Club derzeit. Der Sportbetrieb sei in den vergangenen zwei Jahren stark eingeschränkt gewesen, so Schantz und Sportwart Michael von Genabith. Die wenigen Wettkämpfe, an denen LC-Sportler teilnehmen konnten, erstreckten sich über Streckenlängen zwischen drei und 65 Kilometern.

Beim Weinstraßen-Marathon in diesem Jahr war der LC nicht nur als Organisator der Verpflegungsstelle und der Duo-Wechselzone in Bad Dürkheim tätig, sondern auch mit 21 Startern auf drei verschiedenen Distanzen auf der Strecke vertreten.

Website komplett neu gestaltet

Erneuert wurde die LC-Website mit dem Namen www.laufclub.de, dies von Oliver Wild, der die Programmierarbeit leistete und Henning Schneehage, der die Inhalte auf die Website einfügte.

Sportwart Michael van Genabith, stellte , nach nur acht Monaten in dieser Funktion, sein Amt aus beruflichen und privaten Gründen zur Verfügung. Zur neuen Sportwartin wurde Jennyfer Wiegand, eine Läuferin der jüngeren Generation, gewählt. Ansonsten bleibt das Führungsteam des LC unverändert.

Der Vorstand

Vorsitzender: Wolfgang Schantz, Stellvertreter: Sven Stiegler, Jugendwart: Gholam Allboje, Kassenwart: Gerd Debus, Öffentlichkeitsarbeit: Michael Röper, Schriftführerin: Leonore Nitsche, Sportwartin: Jennyfer Wiegand.