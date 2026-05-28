Ein kostenloses Rollator-Training für Senioren bieten Gemeindeschwester plus Vera Götz und die Kreisverkehrswacht Bad Dürkheim am Dienstag, 16. Juni, an.

Ziel des Trainings ist es, den sicheren Umgang mit dem Rollator zu üben, wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilt. Denn oft gebe es nach dem Kauf eines Rollators nur eine kurze Einweisung. „Und daheim fragen sich die Menschen dann: Wie gehe ich denn nun richtig mit meinem Rollator um? Und wie muss er eingestellt sein, um eine sichere Unterstützung zu bieten?“, wird Gemeindeschwester plus Vera Götz in der Pressemitteilung zitiert. Der Kurs richtet sich an Senioren, die schon einen Rollator haben oder einen kaufen möchten. Jürgen Kemp von der Kreisverkehrswacht wird Tipps und Anleitungen zur richtigen Nutzung geben.

Treffpunkt für das Training ist um 14 Uhr an der Pauluskirche, Martin-Luther-Straße 33, in Haßloch. Die Einheit dauert etwa zwei Stunden; Kaltgetränke stehen bereit. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Vera Götz unter Telefon 06322 9619125 oder per E-Mail an vera.goetz@kreis-bad-duerkheim.de.